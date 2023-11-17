В Казани завершается сезон самокатов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани завершается сезон аренды электросамокатов. Некоторые сервисы уже приостановили свою работу. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

Так, например, работу приостановил кикшеринг «Яндекса». При включении приложения появляется сообщение, что «сезон закончился».



скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Go»

Пропали доступные самокаты и у сервиса Urent.

Приложение работает, однако на карте Казани перестали отображаться доступные для аренды электросамокаты.

скриншот realnoevremya.ru/приложение Urent

Еще один популярный сервис, Whoosh, пока не приостановил свою работу, самокаты отображаются в приложении.

Сегодня приостановили свою работу кикшеринговые сервисы в Московском регионе. Как заявляют очевидцы, все три сервиса — Whoosh, Urent, Яндекс.Go — больше недоступны.

Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).



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Илина Хакимова