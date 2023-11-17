В Казани завершается сезон самокатов
В Казани завершается сезон аренды электросамокатов. Некоторые сервисы уже приостановили свою работу. В этом убедился корреспондент «Реального времени».
Так, например, работу приостановил кикшеринг «Яндекса». При включении приложения появляется сообщение, что «сезон закончился».
Пропали доступные самокаты и у сервиса Urent.
Приложение работает, однако на карте Казани перестали отображаться доступные для аренды электросамокаты.
Еще один популярный сервис, Whoosh, пока не приостановил свою работу, самокаты отображаются в приложении.
Сегодня приостановили свою работу кикшеринговые сервисы в Московском регионе. Как заявляют очевидцы, все три сервиса — Whoosh, Urent, Яндекс.Go — больше недоступны.
Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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