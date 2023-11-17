Банк России сообщил, что у него нет казначейских обязательств США

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в регуляторе.

— У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США, — рассказали в ЦБ.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о том, что российские вложения в американские гособлигации в сентябре выросли до $73 млн с $31 млн по итогам августа. Как уточнили в ведомстве, для установления страновой принадлежности держателей бумаг в том числе используется местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в стране могут обменять на замороженные на Западе активы россиян.

Напомним, Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Документ поддержали 40 законодателей и только двое высказались против.



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Максим Кокунин