В Татарстане продлили штормовое предупреждение по пожароопасности в лесах

Фото: Максим Платонов

С 18 по 22 июня 2024 года на территории Татарстана ожидается сохранение высокой пожарной опасности в лесах. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно информации, в некоторых районах республики сохранится IV класс пожарной опасности. Это означает, что существует высокий риск возникновения пожаров из-за сухой и жаркой погоды.

Ранее Кабмин Татарстана опубликовал постановление «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств». Согласно ему, до 5 июля 2024 года запрещено пребывание граждан и транспорта в лесных угодьях республики.