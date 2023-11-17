Минюст направил в суд иск о признании ЛГБТ экстремистской организацией

Минюст России направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским, следует из сообщения министерства.



Судебное разбирательство назначено на 30 ноября. Ведомство хочет запретить деятельность общественного движения на территории страны.

— В деятельности ЛГБТ-движения… выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни, — сказано в сообщении.



Роскомнадзор утвердил приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды в апреле этого года, документ вступил в силу 1 сентября 2023 года. Сайты включают в единый реестр запрещенных порталов, если на них публикуют материалы, в частности, формирующие позитивную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ-отношениях. Под блокировку попадают и сайты, где оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ, и ресурсы, на которых размещают информацию, направленную на формирование положительного образа смены пола человека.

В ноябре в Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга не связана с ЛГБТ и использование ее изображения не будет административным или уголовным нарушением. Решение позволит сократить случаи преследования за изображение радуги, а еще снизит бюрократическую нагрузку на правоохранительные органы, которые вынуждены реагировать на такие обращения.

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Маргарита Головатенко