В России принят закон об индексации акцизов на алкоголь с 1 мая 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции с 1 января 2024 года, изменения содержатся в налоговом бюджетообразующем законе, внесенном правительством в Госдуму с проектом бюджета на 2024—2026 годы.



С января по 31 декабря ставка акциза на вина должна была составлять 36 рублей за литр (согласно поправкам, принятых в конце июля 2023-го), однако согласно поправкам с 1 мая по 31 декабря 2024 года ставка составит 108 рублей за литр.

В 2025-м ставка акциза на вино повысится до 112 рублей за литр, в 2026-м — до 116 рублей. В 2023 году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024-го вырастет до 141 рубля за литр (предполагавшаяся ставка акциза на будущий год — 47 рублей, в 2023 году — 45 рублей), в 2025 году она проиндексируется до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

Акциз на игристые вина (в том числе и российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр (в 2023 году — 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024-м — 47 рублей), в 2025-м — 147 рублей, в 2026-м — 153 рубля за литр.

В октябре депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2024 года акцизов на табачные изделия и винодельческую продукцию.

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении нормы, по которым с 2024 года повышается на 3% акциз на сигареты.



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Маргарита Головатенко