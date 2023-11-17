Легионера «Свободы России»* оставили в СИЗО Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрел жалобу на арест предполагаемого участника террористической организации Владимира Овчинникова, задержанного в конце октября сотрудниками ФСБ в Нижнекамске. Из камеры СИЗО-1 Казани он просил смягчить меру пресечения, сообщает журналист «Реального времени».



Под стражу 32-летнего электромонтера отправил до 27 декабря Вахитовский суд Казани. По версии следователей УФСБ по Татарстану, с августа по октябрь 2023 года Овчинников вступил в состав украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ, — прим. ред.) и в его интересах осуществлял на территории Татарстана сбор и передачу сведений о промышленных объектах.

На заседании суда адвокат по назначению Ирина Коренева поддержала жалобу своего нижнекамского коллеги. Он просил отменить арест, ссылаясь на то, что ранее Овчинников к уголовной ответственности не привлекался, попыток скрыться не предпринимал, при задержании сопротивления не оказывал. «Жалобу поддерживаю, добавить нечего», — выступил на заседании сам обвиняемый. Прокурор была против.

Суд оставил легионера под стражей.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.

Ирина Плотникова