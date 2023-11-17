Кремль соберет вопросы от россиян к предстоящей «Прямой линии» Владимира Путина

Кремль по традиции соберет вопросы от россиян к предстоящей совмещенной «Прямой линии» и пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, вопросы будут собраны заранее.

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что «Прямая линия» и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году будут объединены.

По данным СМИ, мероприятие запланировано на 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной. Официального подтверждения указанной информации пока нет.

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Айрат Назипов