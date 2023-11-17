Владимир Путин заявил о невозможности отменить культуру России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин рассказал о тщетных попытках отменить культуру страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

— Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению, мы понимаем, это невозможно, — передает RT слова российского лидера.

Он назвал культурное разнообразие «величайшим благом», а взаимодействие культур — «одним из условий стабильного и мирного развития».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После начала спецоперации Россия стала жертвой «культуры отмены». Главный редактор журнала Fitzroy Magazine и telegram-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов рассказал, как этот инструмент использовали активисты Black Lives Matter, добиваясь увольнения полицейских, или соцсети — для блокировки аккаунтов Дональда Трампа.



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Айрат Назипов