В Южной Корее планируют с 2027 года запретить забой и продажу мяса собак

В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак с 2027 года, правительство планирует продвигать его совместно с партией «Гражданская сила».



— С момента опубликования специального закона фермы, занимающиеся выращиванием собак для еды, и предприятия, занимающиеся разделкой и продажей мяса, должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности, — сказал председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон.

Компаниям дадут три года, чтобы они прекратили такую деятельность. Уже с 2027 года за нарушение будут штрафовать. С принятием закона собак исключат из определения домашнего скота. Однако еще до вступления закона в силу в стране начнутся проверки занятых в заготовке и распространении собачьего мяса предприятий по текущим правилам.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

По данным правительства Южной Кореи, в стране работают более 1,1 тыс. ферм, которые выращивают собак. 34 предприятия занимаются забоем, 219 обеспечивают продажи. Блюда из собачатины имеют в меню более 1,6 тыс. ресторанов.

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Маргарита Головатенко