На пути к Крыму уничтожили восемь катеров ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

На пути к Крыму уничтожили восемь катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что к полуострову пытались приблизиться семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря.

Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, сообщили в Минобороны.



realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

На прошлой неделе Украина запустила 17 беспилотников в сторону Крыма. Как сообщили в Минобороны России, атака была предотвращена. Дежурные средства ПВО уничтожили девять БПЛА, еще восемь дронов перехватили над акваторией Черного моря и над полуостровом.



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Айрат Назипов