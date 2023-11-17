Разрушающуюся оранжерею казанского зооботсада перестроят в пафосное современное пространство

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Представители Комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) Татарстана приняли участие в рабочем совещании на исторической территории Казанского зооботанического сада. Главной темой их встречи стало приспособление старинной оранжереи, которая уже длительное время закрыта для посещения. Помимо реставрации здания специалисты обсудили и изменение его объемно-пространственных характеристик.

Оранжерея закрыта на ремонт уже длительное время

Как отметили в Комитете по охране ОКН, необходимость изменения оранжереи не только во внешнем, но и в конструктивном плане обусловлена тем естественным процессом прироста редких растений. На сегодняшний день в коллекции зооботанического сада находятся 500 видов и культиваров закрытого (в оранжерее) и 203 открытого (на улице) грунтов, всего 5 941 экземпляр. Более того, двадцать из них признаны особо охраняемыми.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В ходе совещания архитекторами были представлены современные концепции фасадных и планировочных решений по этому зданию. Также ими были получены рекомендации по проведению проектирования исключительно в рамках требований утвержденных режимов и имеющихся ограничений. На рендерах, представленных на сайте госкомитета, объект был представлен в виде конструкции из красного кирпича, которую накрывает большой стеклянный купол на металлическом каркасе.

скриншот realnoevremya.ru с сайте Госкомитета по охране ОКН

С начала этого года оранжерея зооботсада закрыта на ремонт, о чем еще в феврале сообщала пресс-служба мэрии города. Действительно, еще до закрытия (1 ноября) исторической части парка на зимний период, на входе в оранжерею посетители могли разглядеть табличку с надписью: «Закрыто по техническим причинам». Информацию о проведении работ также подтверждает администрация зоопарка в ответах на комментарии на своем же сайте:

— Здравствуйте. 3 октября проходили мимо и увидели, что оранжерея закрыта на реконструкцию, это влияет на работу зоопарка? — написала жительница Казани по имени Евгения.

Отвечая на ее вопрос, представители руководства заявили, что в здании ведутся ремонтные работы.

— Добрый день! Да, вы правы, оранжерея Казанского зооботсада закрыта на реконструкцию, но этот фактор никоим образом не влияет на работу исторической территории. Однако напомним вам о том, что традиционно с 1 ноября историческая территория закрывает свои двери до весны, — рассказали в администрации.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, последний раз крупную реставрацию оранжереи проводили с марта по октябрь 2018 года. Тогда рабочие меняли стеклянную крышу. Задержка в несколько месяцев была также обусловлена получением всех необходимых разрешений. Несмотря на выполненные работы в прошлом году в ее здание перестали водить экскурсии:

— К сожалению, оранжерея сегодня в аварийном состоянии, экскурсии в оранжерею временно не проводятся, — писала администрация зооботсада на своем сайте.

Из теплицы в Казанском университете в крупнейший зоопарк Поволжья

Современный Казанский зооботанический сад начал свою историю с небольшой теплицы. Таким он выглядел на момент своего основания — 8 декабря 1806 года. Инициатором устройства сада был профессор Карл Фукс, а расположили его на территории Казанского университета на площади 2,25 гектара. В 1824 году ботаническим садом стал заведовать профессор Эдуард Эйхвальд, который на заседании Совета университета поднял вопрос о поиске нового места для сада. Так в 1830 году для него был куплен участок площадью 2,96 гектара в Архангельской слободе на берегу озера Средний Кабан. Профессор ботаники Александр Бунге стал первым директором сада на новой территории. С ним был разработан проект каменной оранжереи на пять отделений. Ее каменный корпус, который неоднократно перестраивался, и по сей день находится на территории зоопарка. Уже в 1834 году состоялось официальное открытие ботанического сада, где посетителям презентовали одну из самых крупных коллекций растений в дореволюционной России.

К 1841 году коллекция сада включала около 4 тысяч видов растений и гербариев. На 1895 год в нем находилось 5 273 оранжерейных растения, включая экземпляры тропической флоры, свыше 300 фруктовых деревьев, а также 1 700 кустарников и трав. Стоит отметить, что до наших дней в оранжерее зоопарка сохранились такие долгожители, как лиственница американская‚ высаженная в 1886 году, и можжевельник казацкий, появившийся на год позже.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В революционный 1917 год новое правительство предполагало выделить на содержание сада 1 800 рублей. Такая небольшая сумма лишь ухудшила положение сада, оставив его без работников. События Гражданской войны также нанесли невосполнимый ущерб — в стенах сада расквартировался кавалерийский полк. От коллекции осталось лишь около 100 экземпляров самых выносливых субтропических растений. С 1924 года в его истории начинается новая глава — студенческий научный кружок «Любители природы», созданный при Казанском университете, взялся за его восстановление.



По постановлению правительства ТАССР зоопарк был перенесен на территорию ботанического сада. Таким образом, они слились в одну административно-хозяйственную единицу. В 1937-м коллекция пополнилась экзотическими животными: двумя львами, самкой белого медведя, удавом и крокодилами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подробнее о том, как сегодня выглядит один из старейших зооботсадов Европы и насколько сильно он контрастирует со стоящим рядом «новоделом», — в изнанке «Реального времени».

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Максим Кокунин