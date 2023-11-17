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На организацию питания в детсадах Казани потратят 415 млн рублей

12:26, 17.11.2023
На организацию питания в детсадах Казани потратят 415 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На организацию питания в казанских детских садах потратят 415 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Сроки оказания услуг обозначены с 1 января по 1 декабря 2024 года. В меню входят завтраки, обеды и полдники.

В качестве заказчиков выступают детские сады столицы Татарстана. Заявки на участие в тендере принимаются до 12 декабря, итоги подведут 14 декабря.

В прошлом году на организацию питания в школах Казани выделяли 350 млн рублей. Почти 148,8 миллиона рублей направляли на питание учеников 1—4-го классов 35 школ.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан
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