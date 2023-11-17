Госдума одобрила закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, сообщает «РИА Новости».



«За» проголосовали 325 депутатов, «против» — 81, воздержавшихся не было.

Доходы бюджета на 2024 год утвердили в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В течение трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП. В 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 трлн рублей, на 2025 год — 1,405 трлн, на 2026 год — 1,461 трлн.

Ассигнования на финансовое обеспечение развития пенсионной системы составят 3,7 трлн, 3,55 трлн и 3,48 трлн рублей соответственно.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов 26 октября. В следующем году для сбалансированного российского бюджета планируется задействовать 1,3 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Покрывать ожидаемый дефицит также намерены за счет государственных заимствований.

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Маргарита Головатенко