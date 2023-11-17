Из сектора Газа вывезли свыше 500 россиян

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Из сектора Газа эвакуированы более 500 человек, из них 288 прибыли в Россию. Об этом сообщили в МЧС.

Самая большая группа россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» сегодня, 17 ноября. За сутки удалось эвакуировать из сектора Газа порядка 200 граждан России и членов их семей.

Всех эвакуированных отправят в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны через два дня. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово.

Накануне самолет Ил-76 вернул в страну еще 120 граждан России и членов их семей. Их эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта.

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Айрат Назипов