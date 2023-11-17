В Забайкалье произошло разрушение на руднике — погибли два шахтера

На руднике в Забайкальском крае произошло разрушение на шахте «Омчак». Под завалами оказались два человека. Об шахтера погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

— На руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе, при выполнении работ, на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы, — сказано в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю уточнили, что по данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, обрушение произошло сегодня около 01.20 мск.

Тело первого шахтера обнаружили ближе к 03.55 мск, спустя час под завалами нашли тело второго рабочего.

Ситуация находится на особом контроле Главного Управления МЧС России по Забайкальскому краю.



В Казахстане в ночь на 28 октября произошел пожар, вызванный взрывом метана, в угольной шахте им. Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана. В это время в шахте находились 252 человека, 208 из них вывели на поверхность. Погибли 46 шахтеров.

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Илина Хакимова