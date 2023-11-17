«По делу завышена квалификация»: нижнекамского экс-священника оставили в СИЗО

Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего священнослужителя Михаила Зубарева, обвиняемого в убийстве своей жены с отсечением ей головы, передает с места журналист «Реального времени».



Заседание прошло без участия самого фигуранта дела. Как сообщил председательствующий судья, Зубарев написал заявление, что не желает присутствовать на нем.

Суд рассмотрел жалобу нижнекамского адвоката обвиняемого, который просил отпустить экс-священника из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения. На заседании доводы поддержал казанский адвокат по назначению Руслан Сафин, отметив, что оснований считать, что Зубарев будет скрываться, нет: у бывшего священника есть постоянное место жительства, двое несовершеннолетних детей на иждивении. «По делу завышена квалификация», — выразил свою позицию защитник, ссылаясь на то, что в действиях обвиняемого усматриваются признаки не умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а более мягкого состава преступления — убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).

В свою очередь, представитель прокуратуры РТ Гузел Хабибуллина просила признать арест законным и обоснованным, указывая, что на воле Михаил Зубарев может представлять угрозу и оказывать давление на свидетелей дела, включая своих дочь и сына.

Напомним, 31 октября служителя церкви задержали на квартире в Нижнекамске. Полицию вызвал его 17-летний сын, сообщив о смерти матери. Само преступление было совершено на глазах у восьмилетней дочки, которая при опросе рассказала — прибежала на кухню на крик матери и увидела, как отец отрезает ей голову. 2 ноября Нижнекамский горсуд санкционировал арест обвиняемого.

В первый же день следствия появилась информация, что Зубарев с юности страдает душевным недугом, в свое время попал в больницу к психиатрам после смерти отца. По данным источников «Реального времени», при задержании он пытался объяснить преступление состоянием аффекта. Следствием уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

После водворения Зубарева в СИЗО церковный суд Чистопольской епархии на экстренном заседании лишил его сана. Утвердить это решение должен Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ирина Плотникова