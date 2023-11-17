В России в 2024 году ЕГЭ планируют провести с 22 марта по 1 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году в России Единый государственный экзамен планируют провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания ЕГЭ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Проведение экзамена разделено на три периода:

досрочный — с 22 марта по 12 апреля — вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля;

основной вместе с резервными днями — с 23 мая по 1 июля;

дополнительный — с 4 по 9 сентября.

Экзамен по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени, сообщает RT.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/25 учебном году. Требования остались теми же, что в 2023/24 учебном году.



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Маргарита Головатенко