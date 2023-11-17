Байден подписал проект бюджета правительства без дополнительной помощи Украине и Израилю

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. В нем не содержатся положения о помощи Израилю и Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.



— Президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях, — говорится в заявлении.

15 ноября палата представителей конгресса США утвердила план финансирования работы правительства без учета дополнительной помощи Израилю и Украине. Временный законопроект был принят Палатой представителей на двухпартийной основе 336 голосами против 95, при этом 209 голосов принадлежат демократам. Байден подписал документ после одобрения Сената.



В конце сентября американский президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства Америки до 17 ноября, в который не была включена помощь Украине. Проект бюджета рассчитан на 45 дней.

До этого палата представителей американского Конгресса отклонила поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которые предусматривали сокращение помощи Киеву.

Позднее стало известно, что власти США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования. Как позднее уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, денег, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на 2 месяца.

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Маргарита Головатенко