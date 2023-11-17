После обрушения части многоэтажки в Астрахани ввели региональный режим ЧС

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

В Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения части двух подъездов пятиэтажного жилого дома, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



— На региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС, — приводит его слова ТАСС.

Установлены все граждане, проживавшие в обрушенной части дома, пропавшие отсутствуют. Под завалами нет людей. Сейчас продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

Два подъезда жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились 16 ноября. Эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Информация о трещине в стене пятиэтажного здания по ул. Привокзальной, 1а поступила в 17.57. К тому моменту на место выехали сотрудники МЧС. Спустя полчаса обрушились два подъезда жилого дома.

Следователи считают, что привести к частичному обрушению мог ремонт в одной из квартир — во время работы могли повредить несущие конструкции.

На данный момент известно о погибшей 84-летней женщине. Ее тело извлекли из-под завалов.



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Маргарита Головатенко