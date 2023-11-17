Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла в третьем чтении нормы, по которым с 2024 года повышается на 3% акциз на сигареты. Изменения вносятся в Налоговый кодекс.



В июле были приняты изменения, согласно которым акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук. К этому прибавлялось 16% расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук.

Согласно принятому закону, в 2024 году акциз может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

В 2025 году акциз повысится до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), в 2026 году — до 3 043 рублей плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук).

В этом году акциз составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

В августе Минздрав России поддержал инициативу Минфина увеличить акцизы на табачную продукцию дороже 200 рублей. В октябре депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2024 года акцизов на табачные изделия и винодельческую продукцию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко