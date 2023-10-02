Итоги дня: новая штаб-квартира «Алабуга Политех», нобелевка за вакцину от COVID-19, медведи в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 2 октября:
- Власти Азербайджана пообещали армянам Нагорного Карабаха соблюдение безопасности, а также прав и свобод, в том числе на вероисповедание и использование своего языка. Управление на территории республики, которая прекратит существование 1 января 2024 года, планируется осуществлять через спецпредставительства президента страны.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра финансов России Ирина Окладникова и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подписали перспективный план развития Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» на 25 лет. Подписание состоялось при открытии новой штаб-квартиры «Алабуга Политех». Комплекс создан для обеспечения арендной жилой, образовательной, офисной и спортивной инфраструктурой сотрудников «Алабуги» и студентов образовательного центра.
- В Татарстане начнут мониторить социализацию детей-сирот по шести основным показателям: состояние здоровья, занятость, обеспеченность жильем, семейный статус, финансово-экономическое положение и правомерное поведение. Сбор этих данных поможет реализовывать комплекс мер в целях интеграции этих граждан в общество.
- В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака. На сегодняшний день за такие действия предусмотрена административная ответственность.
- В Татарстане возбудили еще одно уголовное дело в отношении Сергея Новикова — казанца, участвовавшего в деятельности запрещенного на территории России украинского военизированного объединения. Его обвиняют в подготовке к диверсиям, в том числе на полигоне Казанского танкового училища.
- В осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря — на военную службу призовут 700 жителей Казани. Никого из них не планируют отправлять в зону спецоперации. Всего в армию попадут 130 тысяч россиян.
- ФАС проверит обоснованность цен на мясо кур у трех производителей — «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». В случае установления ими монопольно высоких цен, к ним могут применить меры антимонопольного реагирования.
- Экс-директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов занял должность заместителя руководителя Всемирного конгресса татар. Он будет курировать работу отделений ВКТ на территории республики.
- В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна второго этажа школы №64, испугавшись звуков сигнализации, сработавшей из-за отключения электричества. Пострадавших госпитализировали. СУ СКР по Ульяновской области устанавливает обстоятельства случившегося.
- Детскйи омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сделала запрос в прокуратуру после публикации видео с избиением подростком двух школьников в Дрожжановском районе республики. Ситуация находится на ее контроле. В Минобрнауки Татарстана создали рабочую комиссию для проверки. К вечеру в Сети появилось видео, на котором школьники говорят, что кадры, попавшие в интернет, постановочные — для их фильма.
- Экс-судья мирового суда Казани Айдар Хадиуллин отбывает «десятилетку» в колонии строгого режима №5 в Мордовии. Шестой кассационный суд общей юрисдикции признал законным его приговор по делу о наркотиках.
- За январь — август 2023 года Татарстан посетили 2 846 459 туристов на 56,8 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика среди регионов России занял 7-е место по турпотоку, уступив Краснодарскому краю, Москве, Подмосковью, Ленинградской области, Санкт-Петербургу и Крыму.
- Солнечный и теплый антициклон покидает Татарстан, и на этой неделе в республике установится дождливая погода с грозами. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов. Но ночам они могут опускаться до +2 °С.
- Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что «проектная документация по ВСМ Москва — Казань есть по всем этапам строительства». Строительство большинства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей ожидается к 2043 году.
- Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью) «Распутье» отменили из-за медведей. Проведение соревнований прошло все необходимые согласования, но, прокладывая трассу, специалисты обнаружили множество следов животных и места их лежки.
- Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за «за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».
- В Казани готовят к суду дело обманутых дольщиков казанских ЖК «Поколение» и «Мелодия», а силовики нашли преступления при строительстве еще двух многоквартирных комплексов — «Жардин» и «Новые горизонты». СК обвиняет двух руководителей компаний-застройщиков в злоупотреблениях на 500 млн рублей с нецелевым расходованием средств дольщиков и отчуждении квартир и помещений по фиктивным неоплаченным договорам. При этом похищенными из этой суммы следователи считают лишь 22 млн рублей.
- Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация появилась на сайте ведомства.
Ключевые события 586-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины.
- На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны. На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных украинских бригад.
- На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны около н. п. в Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки в ДНР.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотниками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.
- Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ. Уничтожено еще 45 украинских беспилотников.
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Илина Хакимова
Справка
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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