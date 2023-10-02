Татарстан по турпотоку за восемь месяцев занял 7-е место в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — августа 2023 года Татарстан занял 7-е место в России по количеству туристов. Республика уступила Краснодарскому краю, Москве, Подмосковью, Ленинградской области, Санкт-Петербургу и Крыму.

Татарстан за восемь месяцев 2023 года посетили 2 846 459 туристов. В Краснодарском крае, который по итогам января — августа лидирует по турпотоку, побывали почти 13,8 млн человек.

Топ-10 по итогам января — августа этого замыкает Тюменская область. В ней побывали 1,8 млн туристов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов России по количеству туристов за январь — август 2023 года:

Краснодарский край — 13 785 654; Москва — 12 619 468; Московская область — 12 543 726; Ленинградская область — 10 982 624; Санкт-Петербург — 6 853 152; Крым — 4 178 202; Татарстан — 2 846 459; Свердловская область — 2 730 535; Ставропольский край — 2 004 496; Тюменская область — 1 866 973.

Напомним, по сравнению с январем — августом 2022 года количество туристов в Татарстане уменьшилось на 56,8 тысячи человек. В августе республику посетили 469 539 человек.

Сокращение турпотока в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия 2023 года. За январь — июнь республику посетили 1 856 070 человек, что 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.



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Татьяна Демина