Татарстан по турпотоку за восемь месяцев занял 7-е место в России
По итогам января — августа 2023 года Татарстан занял 7-е место в России по количеству туристов. Республика уступила Краснодарскому краю, Москве, Подмосковью, Ленинградской области, Санкт-Петербургу и Крыму.
Татарстан за восемь месяцев 2023 года посетили 2 846 459 туристов. В Краснодарском крае, который по итогам января — августа лидирует по турпотоку, побывали почти 13,8 млн человек.
Топ-10 по итогам января — августа этого замыкает Тюменская область. В ней побывали 1,8 млн туристов.
«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов России по количеству туристов за январь — август 2023 года:
- Краснодарский край — 13 785 654;
- Москва — 12 619 468;
- Московская область — 12 543 726;
- Ленинградская область — 10 982 624;
- Санкт-Петербург — 6 853 152;
- Крым — 4 178 202;
- Татарстан — 2 846 459;
- Свердловская область — 2 730 535;
- Ставропольский край — 2 004 496;
- Тюменская область — 1 866 973.
Напомним, по сравнению с январем — августом 2022 года количество туристов в Татарстане уменьшилось на 56,8 тысячи человек. В августе республику посетили 469 539 человек.
Сокращение турпотока в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия 2023 года. За январь — июнь республику посетили 1 856 070 человек, что 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
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