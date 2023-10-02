Где деньги дольщиков «Мелодии» и «Поколения»: с застройщиков четырех ЖК Казани спросили за полмиллиарда

В финальном обвинении ВИП-строителей — афера и 7 эпизодов злоупотреблений, в потерпевших — 300 дольщиков

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Казани готовят к суду дело обманутых дольщиков казанских ЖК «Поколение» и «Мелодия». При этом силовики нашли преступления при строительстве еще двух многоквартирных комплексов — «Жардин» и «Новые Горизонты». Поэтому СК обвиняет двух руководителей компаний-застройщиков в злоупотреблениях на 500 млн рублей с нецелевым расходованием средств дольщиков и отчуждении квартир и помещений по фиктивным неоплаченным договорам. При этом похищенными из этой суммы следователи считают лишь 22 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», на финише следствия из дела исчезли эпизоды растраты и произошла «замена» обвиняемого.

Преследование одного фигуранта прекращено



Под суд по новому делу казанских дольщиков не пойдет бизнесмен Дмитрий Елин. В статусе обвиняемого в злоупотреблении полномочиями он прожил почти два года. Силовики предъявляли директору стройфирм «Мегаполис», «Инвест-Строй Торг», «РТК» и ФСК «Булгария» незаконное оформление займов на 14,2 млн рублей из кассы «Мегаполиса» — вопреки интересам самой компании и дольщиков строящегося в районе Аэропортовской ЖК «Жардин».

«Ранее следствием установлена причастность Елина к незаконному выведению денежных средств участников долевого строительства на сумму 4,2 млн рублей, [Марата] Саттарова — на сумму 40 млн рублей средств дольщиков ЖК «Мелодия» и 74 млн рублей ЖК «Поколение», — делился версией силовиков старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий в январе 2022-го. На тот момент в деле фигурировали эпизоды мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и привлечения средств граждан в сферу долевого строительства с нарушением законодательства (ч. 1 и ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Позднее к ним добавились претензии в растратах в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Весной 2023 года преследование Елина прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно на заседании Приволжского райсуда Казани, где на днях рассмотрели ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела обманутых дольщиков. Согласно итоговой версии обвинения, Елин в стройбизнесе был не самостоятельной фигурой, а номинально назначенным директором и соучредителем.

Пять других эпизодов злоупотреблений еще на 200 млн рублей в данный момент вменяют партнеру Саттарова — Артему Исламову. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заметим, упомянутый выше Марат Саттаров, депутат из Богородского поселения, сохранил статус обвиняемого. Следствие изучало его деятельность на постах директора и совладельца компаний «Пик+», «Инвест-Строй Торг» (далее — ИСТ), ИК «Казстройсити» и «Финансово-инвестиционная компания «ИнвестБизнесХолдинг» (далее — ИБХ).

В апреле текущего года Саттарову предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам злоупотреблений и мошенничества с общим ущербом под 300 млн рублей. Пять других эпизодов злоупотреблений еще на 200 млн рублей в данный момент вменяют партнеру Саттарова — Артему Исламову, бывшему коммерческому директору ИБХ, которого в СК считают бенефициаром указанных выше фирм и человеком, который давал указания Елину и другим номинальным директорам.

На протяжении двух лет — до задержания в феврале 2023-го — Исламов привлекался по этому делу лишь в качестве свидетеля. Теперь он находится под домашним арестом. Саттарову же еще в июне 2021-го избрали запрет определенных действий, однако через пять месяцев обвинили в звонке подельнику, Елину, и заключили в СИЗО. А в ноябре 2022-го суд по ходатайству следствия вернул ему старую меру пресечения. Стоит уточнить: решение принималось незадолго до истечения предельного, 12-месячного срока содержания фигуранта под стражей, и без предъявления окончательного обвинения держать его в СИЗО дольше не могли.

«Жардин» на улице Аэропортовской достраивали по республиканской программе поддержки обманутых дольщиков. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, общий ущерб по делу, которое начиналось с 40 млн, достиг полумиллиарда рублей. Кстати, примерно на эту сумму, как уверяют источники «Реального времени», претендует федеральный Фонд развития территорий, за счет которого достраивались дома и выплачивались компенсации.

Вину Исламов и Саттаров не признают, хотя подтверждают ряд установленных следствием сделок, не считая их преступными. От детальных комментариев оба воздерживаются.



СК: за счет одних дольщиков строили дома другим, гасили долги и даже делали пожертвования

На старте расследования этого дела казанские ЖК «Мелодия», «Поколение» и «Жардин» числились в реестре проблемных. К финалу два из них сданы. В сентябре 2022-го, с опозданием на 4 года, ключи получили покупатели квартир 19-этажной «Мелодии» на улице Комиссара Габишева — объект достраивался в рамках федеральной программы помощи обманутым дольщикам, после того как застройщик ООО «Пик+» обанкротился. Весной того же года новоселье отметили дольщики пятиэтажного ЖК «Жардин» на улице Аэропортовской — его завершали по республиканской программе поддержки обманутых дольщиков.

Банкротом стала и компания «ИСТ», обещавшая сдать 20 этажей в ЖК «Поколение» на улице Аделя Кутуя к 31 декабря 2020 года и бросившая стройку на стадии готовности 30%. В итоге этот недострой таковым и остался — власти приняли решение не вкладывать деньги в его возведение, а компенсировать вложения 86 обманутых дольщиков — всего 427,8 млн рублей. Выплаты завершились еще в прошлом году.

Разбираясь, куда утекали деньги дольщиков, сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ выявили целую группу подконтрольных обвиняемым компаний, между которыми проводились фиктивные платежи в счет возврата займов на десятки миллионов, расчеты за лизинг, страховку, уплату членских взносов, ремонт и так далее. При этом было четко установлено — деньги от дольщиков одного ЖК направлялись на другие стройки и даже на благотворительность.

Исламова обвиняют по пяти эпизодам злоупотребления полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В уголовном деле обманутых кроме трех указанных ЖК фигурирует еще один — «Новые горизонты» на улице 1-й Азинской, застройщиком которого выступала фирма «РТК». Именно с этим объектом связаны три эпизода обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) в отношении Артема Исламова. Еще два эпизода касаются ЖК «Мелодия».

Эпизод 1. «Горизонтальный» вывод из кассы «РТК»

По версии следствия, Исламов являлся бенефициаром строительства ЖК «Новые Горизонты», аффилированным лицом застройщика «РТК» и созданной для реализации квартир ИК «Казстройсити», курировал вопросы расходования и распределения средств в обеих, давая указания номинальным директорам. Его же считают ответственным за «частичное использование» поступивших от дольщиков средств на иные цели, что повлекло невозможность завершения стройки и ущерб интересам людей и самих компаний.

В 2015—2020 годах на «горизонтальную» стройку поступило порядка 240 млн рублей — от граждан и юрлиц по договорам долевого участия уступки прав требования. При этом 72 млн из этих средств пошли отнюдь не на строительство ЖК.

Следствием выявлены перечисления и выдачи из кассы «РТК» значительных сумм, в том числе для погашения займов крупных инвесторов, в частности экс-директору «Ак Барс Ипотеки». На начальном этапе он вложил в «Новые Горизонты» и «Мелодию» несколько десятков миллионов, стройки затянулись и проценты набежали приличные.

В Фонде поддержки дольщиков РТ девятиэтажку на 1-й Азинской называли потенциально проблемным объектом. скриншот realnoevremya.ru с аккаунта Фонда t.me/fpdrt

По данным источников «Реального времени», по фиктивным договорам займа из «РТК» на счета застройщика «Мелодии» (ООО «Пик+») ушли пара десятков миллионов, чуть меньше — застройщику «Поколения» (ИСТ). Из тех же «горизонтальных» активов выплачивались страховка, техосблуживание авто, лизинговые платежи за «ИСТ». А еще пожертвования на счета двух общественных организаций.

Были мелкие и крупные, свыше 10 млн рублей, выдачи средств из кассы. Собственно, эти факты в свое время и стали основанием для подозрений в растрате, но после тщательной проверки эту версию следствие отвергло. Однако в результате такого «перераспределения» у «РТК» не осталось активов на достройку, и работы в «Горизонтах» к декабрю 2020-го завершила фирма «ЖСК 1». В Фонде поддержки дольщиков РТ объект называли «потенциально проблемным».

Эпизоды 2 и 3. Фиктивная продажа 18 квартир и двух помещений в ЖК «Новые Горизонты» инвестору Замалееву

В уголовном деле фигурирует крупный заем бизнесмена Замалеева на 70 млн рублей и 800 тысяч в долларах и евро. Как отмечают собеседники «Реального времени», эти средства подконтрольная обвиняемым фирма «ИБХ» получила еще в 2011 году — на стройку дома по улице Жуковского. Но погашение затянулось на годы, и все это время в залоге по займу находилось имущество семьи Исламова и связанных с ним фирм. В итоге под залогом оказались офисные помещения и будущий детсад в строящемся ЖК «Новые Горизонты».

Дальше, по версии силовиков, Исламов решил рассчитаться двумя из заложенных помещений с Замалеевым и инициировал заключение фиктивных договоров долевого участия на два офиса и 18 квартир между подконтрольными ему «РТК» и «Казстройсити», а затем таких же заведомо убыточных договоров уступки в пользу Замалеева. При этом ни одна из сторон деньги в кассу застройщика не вносила, и указанные в договорах 95 млн рублей на стройку не пошли.

По версии СК, в результате незаконных действий Исламова инвестор получил права на детсад, магазин и две квартиры в строящейся «Мелодии». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эпизоды 4 и 5. «Зачетная» передача Замалееву детсада, магазина и квартир в ЖК «Мелодия»

С тем же займом Замалеева связаны еще два эпизода дела. По версии следствия, в конце 2016-го Исламов как совладелец «Пик+», бенефициар и коммерческий директор «ИБХ» решил погасить долг инвестору за счет непроданных помещений в ЖК «Мелодия». Фиктивными и заведомо убыточными силовики считают договоры по этой сделке, которые «по незаконному указанию Исламова» подписал Саттаров, директор фирмы-застройщика и инвесткомпании.

В результате инвестор получил права на детсад и магазин товаров повседневного спроса в строящейся «Мелодии», а затем и на две квартиры. По документам, цена отчужденного имущества составила 36 млн рублей, но эти миллионы в кассу не поступили, что в итоге ударило по настоящим покупателям.

В потерпевших — более 300 дольщиков

Обвинение против Марата Саттарова касается трех жилищных комплексов. При этом его действия по объектам «Мелодия» и «Поколение» квалифицированы как злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а по новостройке «Жардин» — как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Эпизод 6. Нецелевое расходование средств дольщиков «Мелодии»

Саттарова обвиняют, что в 2016—2020 годах на посту директора и соучредителя компании «Пик+» он привлек на строительство ЖК «Мелодия» от частных лиц и организаций свыше 330 млн рублей, но по назначению израсходовал лишь чуть больше половины. А 164 млн ушли на цели, не связанные с данным ЖК, полагают в СК.

При этом за два года, как установлено следствием, большинство из 167 дольщиков оплатили договоры полностью.

Саттарову предъявляют увод активов застройщика «Мелодии» на строительство двух других комплексов — «Поколение» и «Жардин». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Саттарову предъявляют увод активов на строительство двух других комплексов — «Поколение» и «Жардин», а также на хозяйственную деятельность других организаций и иные цели. По данным источников «Реального времени», речь идет о выдаче из кассы крупных сумм самому Саттарову, крупному инвестору, Исламову и Елину, а еще — о переводах миллионов в «Пик+», «ИБХ», «ИСК» и «Казстройсити».

Так, фирма-застройщик «Мелодии» оплачивала разработку концепции фасадного решения ЖК «Жардин» и неустойку за присоединение этого объекта к сетям, а еще буклеты для продаж квартир в ЖК по улице Карбышева, геологические изыскания по ЖК «Поколение» и строительство подземной автостоянки ЖК «Новые Горизонты».

Административный штраф Госстройнадзора за директора тоже заплатила фирма.

Часть денег «поколенцев» ушла на стройки «Мелодии» (на снимке) и «Жардин», часть — на деятельность группы компаний и иные цели. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По версии обвинения, такое расходование средств граждан вопреки требованиям федерального законодательства повлекло тяжкие последствия — в виде банкротства «Пик+» и заморозки стройобъекта.

Эпизод 7. 115 млн рублей — мимо стройки ЖК «Поколение»

Следующий эпизод обвинения отличается лишь названием фирмы-застройщика — «ИСТ» и объектом — ЖК «Поколение». Здесь в потерпевших — 66 дольщиков, один из которых вложился сразу в пять квартир и не получил в «Поколении» ни метра. Напомним, этот проблемный объект решили не достраивать, компенсировав дольщикам вложения за счет федерального бюджета.

Саттаров как директор и соучредитель «ИСТ» привлек от дольщиков-«поколенцев» почти 160 млн рублей, при этом затраты на строительство данного ЖК, согласно бухучету компании, составили чуть больше четверти собранной в 2018—2020 годах суммы. Еще 115 млн рублей директор направил мимо целевой стройки, полагают в Следкоме, что повлекло банкротство «ИСТ» и неисполнение обязательств перед дольщиками. Часть их денег ушла на стройки «Мелодии» и «Жардин», часть — на деятельность группы компаний и иные цели.

Ни директором, ни учредителем ООО «Мегаполис» (застройщик ЖК «Жардин» на улице Аэропортовской) обвиняемый Саттаров не являлся. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эпизод 8. Хищение 22,1 млн рублей на строительстве ЖК «Жардин»

Предыдущие семь эпизодов следствием квалифицированы как злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями, последний — как афера в особо крупном размере. При этом вменяемые Саттарову мошеннические действия от нецелевого расходования средств отличаются лишь тем, что директором или учредителем ООО «Мегаполис» (застройщик ЖК «Жардин» на улице Аэропортовской) обвиняемый не являлся. При этом, по версии силовиков, именно он фактически руководил деятельностью фирмы и давал указания введенному в заблуждение директору-номиналу Елину и сотрудникам.

Саттарова обвиняют в хищении 22 из 47 млн рублей, поступивших по договорам на строительство «Жардин» в 2017—2020 годах.

На заседании Приволжского райсуда следователь Юлия Мунина просила установить защите и фигурантам двухмесячный срок для завершения процедуры ознакомления. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, два десятка миллионов Саттаров потратил по своему усмотрению — на фиктивный заем Елину, на переводы подконтрольным застройщикам «Мелодии» и «Поколения» и на хозяйственные нужды.



Как обвиняемые в материалах дела ищут доказательства защиты

Обвиняемые бизнесмены с претензиями силовиков не согласны. Но делиться своими аргументами не спешат. На заседании Приволжского суда Казани их дело по существу не рассматривалось — следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина просила установить защите и фигурантам двухмесячный срок для завершения процедуры ознакомления. Она сообщила, что окончательное обвинение Саттарову и Исламову предъявлено в конце апреля, а с 5-го мая оба начали изучать материалы дела и вещественные доказательства в кабинете следователя.

В деле — 145 томов и 270 скрепленных скоросшивателем папок с финансово-хозяйственной документацией по десяти фирмам, общий объем документов составляет не менее 60 тысяч листов, сообщила следователь. На уточняющий вопрос об объеме папок пояснила — некоторые доходят до 700 листов.

На момент рассмотрения ходатайства оба обвиняемых и их адвокаты ознакомились с пятью томами уголовного дела. В активе Саттарова и его защитника — 50 папок с вещдоками. Юлия Мунина отметила, что для изучения дела созданы все условия, но этот обвиняемый и его адвокат «явно и умышленно затягивают процесс — знакомятся не ежедневно, в среднем — по 3 часа в день», и тратят непродолжительное время на изучение вещдоков: одна папка в день, на которую уходит час.

Старший помощник прокурора Приволжского района Чулпан Шаехова назвала ходатайства СК законными, обоснованными и мотивированными. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Вывод следователя — защита злоупотребляет правом и пытается «способствовать обвиняемому Саттарову избежать уголовной ответственности за содеянное». Эта фраза прозвучала намеком на возможное истечение сроков давности для привлечения к уголовной ответственности. В нынешней редакции обвинения такой срок по каждому из эпизодов составляет 10 лет. И в случае Саттарова истечет не раньше 2026—2030 годов. Однако дело еще не направлено в суд, а само разбирательство Фемиды тоже может растянуться на годы. При этом часть обвинений против Исламова может «устареть» уже в 2025-м.



В умышленном затягивании уголовных чтений следователь упрекнула и этого фигуранта с его адвокатом, сообщив, что кроме пяти томов дела Артем Исламов изучил 48 папок с вещдоками, а его адвокат — 56 таких папок.



Старший помощник прокурора Приволжского района Чулпан Шаехова назвала ходатайства СК законными, обоснованными и мотивированными и просила обязать адвокатов и подзащитных завершить ознакомление до 30 ноября. В этом случае уже к Новому году дело, в случае его утверждения прокуратурой, может оказаться в суде.

Из выступлений обвиняемых выяснилось: ознакомление для них процедура не формальная, оба ищут и находят в материалах своего уголовного дела аргументы для защиты от исков о субсидиарной ответственности по обанкроченным фирмам. «Огромное количество вещественных доказательств, компаний — начали именно с них, и все нужно изучить, потому что параллельно идут арбитражные процессы и многие документы приходится фотографировать и представлять туда», — признался суду Марат Саттаров. Подчеркнул: «График ознакомления не нарушаем, уклоняться — такого нет. Просто большой объем нужно сфотографировать, и этого срока нам не хватит».

Адвокат обвиняемого Марат Давлетов назвал вывод о затягивании чтений голословным. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Судья Марат Муллануров уточнил, много ли успевает обвиняемый прочитать за день? «Отфотографировать — 2 тома, а ознакомиться — в среднем 140 страниц в день, там нужно анализировать ситуацию, на изучение часов пять в день уходит», — отвечал директор «ИБХ».



«Есть возможность предоставить адвокату и обвиняемому электронный вариант [вещдоков в папках]?» — поинтересовался судья. «Они все на бумажном носителе», — сообщила следователь. «То есть обвиняемый сейчас выполняет функцию сканирования», — заметил председательствующий и продолжил заседание.

Адвокат обвиняемого Марат Давлетов назвал вывод о затягивании чтений голословным: «Мы не злоупотребляем своим правом, не пытаемся позволить Саттарову избежать уголовной ответственности. Дело — сложное. Изготовление фотокопий занимает 2—3 часа в день, но его нельзя приравнивать к ознакомлению. Анализ требует куда больше времени».

Адвокат Артема Исламова подтвердила суду: у клиента нет ни юридического, ни экономического образования, поэтому ему многое приходится разъяснять при ознакомлении. realnoevremya.ru

Артем Исламов признался суду, что не имеет экономического образования. «Мне очень сложно разбираться с данными документами [о деятельности фирм-застройщиков и связанных компаний], там всем занимался директор. Мне не хватало времени на все», — объяснил он суду.



Адвокат Наталья Дениварова подтвердила: у ее клиента нет ни юридического, ни экономического образования, поэтому ему многое приходится разъяснять при ознакомлении. Затягиванием не занимались, напротив, оба заинтересованы в скорейшем направлении дела в суд, сообщила защитник. И добавила, что ознакомление началось в мае, но материалы дела следствие представило лишь в начале сентября. До этого предлагалось изучить вещественные доказательства. «Запрашиваемое следователем время никак не может являться достаточным и существенно нарушит права и законные интересы Исламова», — считает Дениварова, указывая, что параллельно ее клиент вынужден защищаться в арбитражах.

Изучив аргументы сторон, судья отказался ограничивать изучение материалов по делу обманутых дольщиков Казани.

1 / 22 ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Жардин» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Поколение» realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ЖК «Мелодия» realnoevremya.ru/Динар Фатыхов