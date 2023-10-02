Стало известно, где отбывает «десятилетку» экс-судья мирового суда Казани

Шестой кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу о наркотиках бывшему мировому судье из Казани Айдару Хадиуллину и бывшему приставу и сотруднику МЧС Фархату Сафиуллину. На связь с кассацией Хадиуллин выходил по видеосвязи из колонии строгого режима №5 в Мордовии.



В этой спецколонии для бывших сотрудников силовых ведомств, а также судей и адвокатов отбывают наказание экс-глава антикоррупционного подразделения МВД РФ генерал Денис Сугробов, и его подчиненный, полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, ранее тут сидел и осужденный за организацию мятежа экс-подполковник ГРУ Владимир Квачков.

Сидельцы мордовской колонии №5 искупают вину трудом на пошивочном производстве, в кулинарном и колбасном цехах, а также занимаются выпуском пластиковых окон и мебели.

realnoevremya.ru (архив)

На заседании Шестого кассационного суда осужденным казанцам не удалось добиться ни отмены, ни смягчения приговора.

Напомним, 6 июля 2022 года Зеленодольский горсуд признал отставника мировой юстиции Хадиуллина и его приятеля из МЧС, бывшего пристава Фархата Сафиуллина виновными в покушении на наркосбыт 58 граммов синтетических наркотиков. Не признавший вину экс-судья получил 10 лет колонии строгого режима, покаявшемуся спасателю дали на два года меньше. Верховный суд РТ с таким решением согласился.

После вступления приговора в силу Квалифколлегия судей РТ прекратила его отставку, лишив тем самым судейского статуса и пенсии.