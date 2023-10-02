Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение РНК для вакцин от COVID-19

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2022 года присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Уточняется, что они стали лауреатами премии за «за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19».

Их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

Напомним, по версии журнала Time, героями 2021 года стали создатели вакцин от COVID-19. Среди ученых, принимавших участие в создании вакцин, выделялись Киззмеки Корбетт, Барни Грэм, Каталин Карико и Дрю Вайсман. Они разработали вакцины на основе мРНК. В журнале отмечали, что они достигли прорыва исключительной важности.

Уже в 2022 году американская компания Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech — она обвинила их в нарушении патентных прав при производстве вакцины от коронавируса.



— Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna, — говорилось в заявлении.

Тогда же центр им. Н.Ф. Гамалеи приступил к собственной разработке мРНК-вакцины против коронавируса. Об этом рассказывал замдиректора центра по научной работе Денис Логунов: «Технология мРНК-вакцин имеет очень важное преимущество: ее можно вводить хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь то естественное ограничение векторных вакцин, которые вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что появляются антитела, они должны снизиться. Полгода — это минимум, идеальный срок между двумя уколами».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин