В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна школы из-за сигнализации и получили травмы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна школы №64, испугавшись звуков сигнализации, которая сработала из-за отключения электричества. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

— Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на 2 этаже и получили травмы, — написал он, заявив, что администрация учреждения оперативно вызвала скорую помощь.

Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. «К счастью, их жизни вне опасности», — заверил Алексей Русских.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под личный контроль, органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности, — написал он.

В начале июня в Казани двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Максим Кокунин