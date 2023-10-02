В начале октября в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Солнечный и теплый антициклон покидает Татарстан, в связи с чем на этой неделе в республике установится дождливая погода с грозами. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 3 октября, небольшие и умеренные дожди пройдут на преобладающей территории региона. Ночью и утром возможен туман, местами — гроза. Ночные температуры составят от +7 до +12 градусов, дневные — от +14 до +19°С.

Небольшой дождь прогнозируется ночью в среду, 4 октября, на востоке Татарстана, температуры опустятся до +2..+7 градусов. В отдельных районах возможен туман. Днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +14..+19°С, а порывы ветра усилятся до 15—17 м/с.



В четверг, 5 октября, в Татарстане ожидаются небольшие дожди и сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью прогнозируется от +8 до +13 градусов, днем — от от +14 до +19°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 6 октября, существенных осадков не ожидается. Днем ожидается от +12 до +17 градусов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Дожди в большинстве районов Татарстана ожидаются и в субботу, 7 октября. Днем температуры воздуха не превысят +10..+15 градусов.

Утром и днем в понедельник, 2 октября, в Татарстане прошли дожди различной интенсивности. В полдень зафиксировали от +13 до +18 градусов. На юге и востоке воздух прогрелся до 22°С.

Напомним, среднемесячная температура октября 2023 года в Татарстане ожидается выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина