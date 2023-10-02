ФАС проверит обоснованность цен у трех производителей куриного мяса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность цен на мясо кур у трех крупных производителей. Ведомство направило в ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» запросы с целью проведения анализа себестоимости продукции и обоснованности установленных цен

— Крупнейшие производители мяса курицы занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. В случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, — сказано в сообщении.

При этом «Черкизово» и компании «Ресурс» необходимо исполнять ранее выданные службой предписания и направлять в ФАС обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Айрат Назипов