Ирина Волынец попросила прокуратуру проверить инцидент с избиением учеников в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сделала запрос в прокуратуру после публикации видео с избиением школьников в Дрожжановском районе республики. На распространившихся в Сети кадрах видно, как подросток бьет в живот двух детей.

— К счастью, об этой истории стало известно, и, как уполномоченный по правам ребенка, я сделала соответствующий запрос сейчас и в прокуратору, и в Министерство образования Республики Татарстан. Я эту ситуацию держу на контроле. Конечно, недопустимо ни под каким предлогом издеваться детям друг над другом, даже если это блогерство — это не является, конечно же, уважительной причиной, — передает ее слова RT.

Она считает, что необходимо «пересматривать подходы вообще к распространению подобной информации в сетях, если это блогеры».

— Потому что есть персональная информация, есть честь и достоинство у каждого ребенка, которое ни в коем случае не должно быть ущемлено. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы данные дети поняли, что они поступили неправильно, и для того, чтобы в дальнейшем пресечь подобные даже малейшие попытки кого-то дискредитировать. Сейчас выясняются все подробности произошедшего, — подытожила детский омбудсмен Татарстана.

realnoevremya.ru (архив)

Ситуацию «Реальному времени» прокомментировали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

— По поручению министра создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой фактов, заснятых на видео. По итогам которой будут приняты надлежащие меры. Вопрос взят под личный контроль министра, — рассказала пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.

Похожий случай произошел месяц назад в челнинском соцприюте «Асылташ». На распространившейся видеозаписи было видно, как старшие дети избивают младших. Ирина Волынец сделала запрос в руководство приюта, в МВД и главе района. Она выразила уверенность, что виновные понесут наказание.



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Айрат Назипов