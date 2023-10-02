В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за вовлечение детей в курение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы думского Комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

На сегодняшний день в России за вовлечение подростков в курение сигарет или никотиносодержащей продукции — вейпов, кальянов, электронных сигарет и прочего — предусмотрена лишь административная ответственность.

— Однако выписанный штраф далеко не всегда может обеспечить надлежащую защиту молодых людей. Как следствие, правонарушение совершается неоднократно. Мы предлагаем ввести за систематические нарушения уголовную ответственность, — считает Павел Крашенинников.

Предлагается дополнить главу 20 Уголовного кодекса России «Преступления против семьи и несовершеннолетних» статьей, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака или никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды за один год получал административное наказание за аналогичное деяние.

— За это предусматривается штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, — сообщил Павел Крашенинников.

Кроме того, предлагается предусмотреть повышенную ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагоги либо кто-то другой, на кого возложены обязанности по воспитанию.

За последние 10 лет доля курящих россиян сократилась с 41% до 30%. В 2013 году в стране приняли антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи.



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Максим Кокунин