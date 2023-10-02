В Татарстане начнут мониторить социализацию детей-сирот

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Татарстана разработали проект постановления по мониторингу и оказанию помощи детям-сиротам в успешной социализации, выяснило «Реальное время». Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Мониторинг будет вестись по шести основным показателям:

состояние здоровья — определяется доля детей-сирот, имеющих инвалидность и ментальные нарушения здоровья;

занятость — определяется доля детей-сирот, осуществляющих трудовую, индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также деятельность в качестве физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

обеспеченность жильем — определяется доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным законодательством требованиям;

семейный статус — определяется доля детей-сирот, создавших семьи;

финансово-экономическое положение — определяется доля детей-сирот, имеющих задолженность по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги, налогам, штрафам и иным платежам, получающих социальные выплаты (пенсию, пособия, компенсации);

правомерное поведение — определяется доля детей-сирот, привлеченных к административной или уголовной ответственности.

Сбор данных будет вестись с целью формирования базы, содержащей информацию о социализации детей-сирот, проживающих на территории Татарстана.

С помощью нее власти будут реализовывать комплекс мер социально-экономического, педагогического и правового характера в целях интеграции этих граждан в общество. В ходе работы специалисты окажут поддержку в профессиональной ориентации и трудоустройстве, помогут с жильем, а также окажут психологической сопровождение и содействие в восстановлении утраченных родственных связей.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина рассказала, что на данный момент в республике действуют 13 организаций для детей-сирот. Но, несмотря на созданные в них условия для проживания и воспитания, существует проблема самовольных уходов, говорила она. В 2021 году зафиксировано 48 самовольных уходов детей, в 2022-м — 77, а за первое полугодие этого года — 51 случай.

— Мониторинг показывает, что значительная часть воспитанников, которые совершают самовольные уходы, — это дети с повышенной склонностью к бродяжничеству, асоциальному поведению, — поясняла она.

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Максим Кокунин