Турпоток в Татарстан сократился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года Татарстан посетили 2 846 459 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 1,96%, или на 56,8 тысячи человек, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В январе этого года республику посетили 273 765 туристов, в феврале — 271 322, в марте — 313 986. За апрель в Татарстане побывали 307 039 путешественников, за май — 323 310, за июнь — 366 648.



В июле в республике зарегистрировали 520 850 туристов. В августе их число составило 469 539 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2022 года Татарстан посетили 2 903 306 туристов, следует из данных Росстата. Всего за прошлый год в республике побывали 3,7 млн человек.

Напомним, сокращение турпотока в Татарстане зафиксировали и по итогам первого полугодия 2023 года. За январь — июнь республику посетили 1 856 070 человек, что 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Увеличение турпотока относительно соответствующего периода прошлого года в Татарстане наблюдалось по итогам января — июля 2023 года. За семь месяцев в республике побывали 2 376 920 туристов — на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.



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Татьяна Демина