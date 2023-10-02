За осенний призыв в армию отправятся 700 казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В рамках осеннего призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 700 казанцев. Всего в армию попадут 130 тысяч россиян.

Большинство казанских призывников освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность в научных ротах, учебных соединениях и воинских частях. Остальных направят на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами. Никого из них не планируют отправлять в зону спецоперации, рассказали в пресс-службе мэрии.

Призывникам из Казани выдадут банковские и персональные электронные карты, а также несессер.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Осенний призыв коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву составит, как и прежде, 12 месяцев.



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Айрат Назипов