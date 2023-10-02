Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Азербайджана рассказали подробности планов реинтеграции армян Нагорного Карабаха. Местным жителям пообещали соблюдение прав и свобод, в том числе на вероисповедание и использование своего языка.



— Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого, — говорится в сообщении администрации президента республики.



Управление на территории региона планируется осуществлять через специальные представительства президента Азербайджана, куда могут привлечь жителей Карабаха. Также будут сформированы муниципалитеты.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Накануне сообщалось, что власти Армении предоставили жилье более чем 47,3 тысячи переселенцев из Нагорного Карабаха. В Армению из Карабаха прибыли 100,4 тысячи переехавших. Регистрацию прошли 84,9 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов