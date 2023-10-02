Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха
Власти Азербайджана рассказали подробности планов реинтеграции армян Нагорного Карабаха. Местным жителям пообещали соблюдение прав и свобод, в том числе на вероисповедание и использование своего языка.
— Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого, — говорится в сообщении администрации президента республики.
Управление на территории региона планируется осуществлять через специальные представительства президента Азербайджана, куда могут привлечь жителей Карабаха. Также будут сформированы муниципалитеты.
Накануне сообщалось, что власти Армении предоставили жилье более чем 47,3 тысячи переселенцев из Нагорного Карабаха. В Армению из Карабаха прибыли 100,4 тысячи переехавших. Регистрацию прошли 84,9 тысячи человек.
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