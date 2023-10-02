Глава РЖД: проектная документация по ВСМ Москва — Казань есть по всем этапам строительства
Гендиректор компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров рассказал, что к 2043 году ожидается строительство большинства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
— Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем самых высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из традиционных ВСМ скоростными, — сказал он.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Петербург, а также назвал еще ряд направлений, в том числе из Москвы в Казань. В июне этого года в РЖД уже озвучивали планы по строительству ВСМ Москва — Казань.
Белозеров поделился мнением, что по другим подобным направлениям заделы будут уже до 2030 года:
— Тем более что проектная документация по ВСМ Москва — Казань есть по всем этапам строительства. По Москве — Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться, — сказал он.
Белозеров также сообщил, что запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован до 2030 года, передает «РИА Новости».
Строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. Всего построить в России намерены четыре ВСМ на общую сумму около 10,8 трлн рублей.
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