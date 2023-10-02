Раис Татарстана и замминистра финансов России подписали план развития ОЭЗ «Алабуга» на 25 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра финансов России Ирина Окладникова и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подписали перспективный план развития Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» на 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Подписание состоялось в рамках участия в открытии новой штаб-квартиры «Алабуга Политех». Комплекс создан с целью обеспечения арендной жилой, образовательной, офисной и спортивной инфраструктурой сотрудников ОЭЗ и студентов образовательного центра. В нем расположено 706 квартир, рассчитанных на 2 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев рассказал, что первые тесты на полигоне для испытания беспилотных автомобилей в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане пройдут в 2023 году. По его словам, проект находится на финальной стадии создания. Первые тесты по малой программе должны начать уже в этом году, а серьезные — со следующего года.

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Максим Кокунин