В Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за большого количества медведей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью, — прим. ред.) «Распутье» в этом году решено отменить из-за медведей. Проведение соревнований прошло все необходимые согласования, но, прокладывая трассу, специалисты обнаружили множество следов животных, а также их лежанки. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на председателя Клуба внедорожного движения Павла Лылова.

— Мы никогда такого не видели, в том числе в марийских лесах. Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам. Потребовалось время, чтобы собрать охотников, егерей, администрацию и посчитать животных по головам по фотоловушкам, — сказал Лылов.

По его словам, организаторы пытались сделать альтернативный маршрут по берегам Камы, но он оказался не соответствующим требованиям состязаний. Кроме того, рассматривались варианты переноса гонок в другой регион, например в Марий Эл.

В этом году в Татарстане неоднократно замечали медведей. Например, в августе один из них вышел на дорогу в Кукморском районе.

В апреле медведя на видео из вертолета заснял раис Татарстана Рустам Минниханов. Произошло это в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района. Встретить их можно также на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского и Сабинского районов.



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Максим Кокунин