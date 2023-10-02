Бывший директор Дома дружбы народов Татарстана получил должность во Всемирном конгрессе татар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экс-директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов, покинувший свой пост в августе этого года после 10 лет работы, получил должность во Всемирном конгрессе татар. Теперь он является заместителем руководителя исполкома ВКТ Даниса Шакирова и будет курировать работу отделений конгресса на территории республики, говорится на официальном сайте организации.

Напомним, «Реальное время» сообщало, что 2 августа директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов покинул пост. Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она отметила, что Шарипов покинул должность по собственному желанию. Информацией, на какую должность он перешел, министр не располагает. По ее словам, Дом дружбы народов сейчас занимается не только проведением мероприятий, но и регулированием ряда правовых вопросов среди людей, пребывающих на территории Татарстана и на территории России:

— В любом случае на будущее самый главный вопрос — это смещение приоритетов работы Дома дружбы народов, — заключила Аюпова.

29 августа новым директором Дома дружбы народов Татарстана назначили Тимура Кадырова.



— Он работал в кадровом резерве, и его работа была связана именно с тематикой гармонизации межнациональных отношений и правовым регулированием вопросов мигрантов, — рассказывала про него Ирада Аюпова.



Ирек Шарипов родился в Агрызском районе Татарстана, окончил в 1993 году КГУ по специальности «журналистика». Он возглавлял Дом дружбы народов республики с 2012 года. С 2017 года — заместитель председателя совета Ассамблеи народов России и совета Ассамблеи народов Татарстана, с 2019 года — заместитель председателя совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар».

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Максим Кокунин