В Казани возбудили уголовное дело о подготовке диверсий на полигоне танкового училища

Фото: Сергей Новиков - обвиняемый в участии в террористической организации и подготовке диверсий. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило еще одно уголовное дело в отношении Сергея Новикова — казанца, участвовавшего в деятельности украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России»*. Его обвиняют в подготовке к диверсиям (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ), сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в июле этого года Сергея Новикова задержали оперативники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Татарстану. Во время обысков в квартире у мужчины нашли 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы для них, коробку с фейерверком, компоненты для изготовления СВУ и многое другое. Кроме того, рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища был обнаружен его схрон с 17 бутылками керосина. Следствие считает, что он планировал поджечь военную технику.

20 июля на заседании Советского райсуда Казани было решено отправить Новикова в СИЗО на 2 месяца. Тогда же стало известно, что силовики Татарстана ищут его сообщников, планировавших совершение вместе с ним диверсии на полигоне Казанского танкового училища. Их имена и количество следствию пока неизвестны. Сам обвиняемый против ареста не возражал, вину он полностью признает. Тогда дело было возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

По данным источников «Реального времени», сотрудники МВД занимались Новиковым, еще когда он был студентом-третьекурсником и разместил на своей странице в соцсети запрещенный в России за пропаганду фашизма и экстремизма «Белый букварь». В 2013-м Новиков отделался исправительными работами, сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

*«Легион «Свобода России» был признан террористической организацией и запрещен на территории РФ решением Верховного суда страны 16 марта 2023 года.

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Максим Кокунин