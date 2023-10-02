Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов
Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация опубликована на сайте ведомства.
— Коломойский Игорь Валерьевич*... 13.02.1963 г.р. , г. Днепропетровск Украинской ССР, — указано в перечне.
В ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского*, а также Геннадия Боголюбова. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти. Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский*, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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