Итоги дня: форум «РОСТКИ», Россия может выйти из ЮНЕСКО, завершение купального сезона
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 7 сентября:
- Сегодня в Казани стартовал первый крупный международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На нем российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. Среди гостей форума — делегации из китайских провинций. На мероприятии работала выездная редакция «Реального времени».
- Как рассказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, особую заинтересованность у представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и завод КАМАЗ.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках форума заявил, что «Россия и Китай могут максимально активно работать на межрегиональном уровне», призывая китайский бизнес к более тесным контактам с российскими регионами. Торговый оборот между Татарстаном и Китаем составил $1,6 млрд, а между КНР и Россией в январе — августе $155,1 млрд.
- Также Минниханов встретился с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином.
- В день ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету Татарстана депутаты намерены рассмотреть 18 вопросов. В их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект.
- В Казани сократили количество стоянок для электросамокатов, из 1 575 мест осталось 1 564. Пункты соответствующего постановления также дополнили словами «и велосипедов».
- Власти Казани утвердили проект застройки юго-восточнее жилого массива «Вишневка» в Советском районе вдоль реки Нокса. Площадь территории проекта планировки и межевания составляет 23,6 га. Количество планируемых земельных участков — 252, площадью от 150 кв. м.
- В ближайшие выходные татарстанцев ожидает теплая и облачная с прояснениями погода, однако местами на территории республики пройдет дождь. В субботу, 9 сентября, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +17.. +22 °C, а в воскресенье, 10 сентября, до +15.. +20 °С.
- Исполком Казани собирается купить восемь квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в основном приобретать собираются «однушки», но площадь самих комнат — больше стандартных. В документах также подчеркивается, что жилье не должно быть в залоге или иметь «левых» жильцов.
- В Татарстане в ближайшие полгода перезапустят закрывшуюся в июле этого года онлайн-школу по изучению родного языка «Ана теле». Проект свернули, поскольку иностранная компания ЕF Education, на платформе которой он был создан, решила уйти с российского рынка. Тестовая версия «Ана теле» на новой отечественной платформе будет запущена через несколько месяцев.
- С марта 2022 года по июнь 2023 года банки реструктурировали жителям Татарстана более 30 тысяч кредитов на общую сумму 13,7 млрд рублей. Возможность была предоставлена в рамках закона о кредитных каникулах и по собственным программам банков. Также за указанный период татарстанские банки реструктурировали более 2 тысяч кредитов малых и средних предприятий на сумму 43,6 млрд рублей.
- В 2023 году российские банки могут получить более 2,6 трлн рублей чистой прибыли, такой прогноз дали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Там подчеркнули, что банки могут достичь такого результата, в том числе благодаря способности сектора зарабатывать на падении курса рубля.
- Символ Казани — коронованный змей — снова появился на здании Адмиралтейской конторы — на своем историческом месте, в отреставрированном виде. В последнее время Зилант оказался в центре внимания общественности. Первой казанцев потрясла новость о продаже оригинала статуи легендарного змея — ее копия украшает вход в метро станции «Кремлевская». Позитивная же новость о Зиланте пришла с улицы Карла Маркса, где на историческом здании провели реставрационные работы по восстановлению геральдического знака.
- С 1 сентября в Татарстане завершился купальный сезон. На сегодняшний день температура воды на пляжах республики не соответствует требованиям безопасности. В этом году в республике было задекларировано 56 пляжей.
- С начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека, шесть из которых были детьми. Чаще всего люди погибали из-за того, что купались в необорудованных местах. Спасти удалось 31 человека, в том числе 11 детей. А за нахождение в необорудованных и опасных местах оштрафовали 64 человека.
- По состоянию на 6 сентября уровень воды в Куйбышевском водохранилище составил 50,4 метра (по Балтийской системе высоты), что на 1,62 метра ниже отметки прошлого года — из-за этого существует риск посадки судов на мель. По средним многолетним значениям на эту дату, уровень воды стал ниже на 1,48 метра.
- ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 октября этого года проиндексирует заработную плату железнодорожников на 3%, повышение также коснется и сотрудников связанных с РЖД частных образовательных организаций и учреждений здравоохранения. Это уже вторая индексация оплаты труда в текущем году.
- Арбитражный суд Татарстана завершил конкурсное производство в отношении обанкротившегося автодилера «АКОС-Закамье». Свою работу закончил и конкурсный управляющий компании, пустив ее имущество с молотка. После продажи всего нажитого фирма Александра Старикова выплатила кредиторам 178 млн рублей, тем самым закрыв долги перед ними.
- В Казани на искусственно созданном земельном участке по улице Сибгата Хакима будет построен новый многофункциональный комплекс. Общая площадь участка, на котором планируется строительство, составит 120 тыс. кв. метров. В рамках реализации проекта межевания территории, площадь песчаной насыпи на реке Казанке возле гостиничного комплекса «Ривьера» будет увеличена.
- В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи с ее критикой касательно законопроекта, разрешающего сплошные рубки в ряде случаев в целях туристического освоения Байкала.
- Рустам Минниханов встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество — межрегиональный товарооборот между субъектами находится на уровне 6 миллиардов рублей.
Ключевые события 561-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено четырнадцать атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.
- В районах населенных пунктов Красное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба «JDAM».
- Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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