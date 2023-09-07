С начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека, шесть из которых были детьми. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республики Регина Гаязова.

По ее словам, удалось спасти 31 человека, в том числе 11 детей. Чаще всего, как отметила специалист, люди погибали из-за того, что купались в необорудованных местах.

Вместе с этим увеличилось число происшествий, связанных с надувными матрасами. В пяти таких ЧП удалось спасти восемь взрослых и троих детей, а еще один ребенок погиб.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, с начала 2023 года на водных объектах республики зафиксировано 84 происшествия — на одно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Максим Кокунин