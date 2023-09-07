«Ана теле 2.0»: в Татарстане перезапустят онлайн-школу по изучению родного языка

В ближайшие полгода проект заработает на новой отечественной платформе и станет общеобразовательным ресурсом

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта онлайн-школы «Ана теле»

В Татарстане услышали общественных активистов, просивших помочь спасти онлайн-школу по обучению татарскому языку «Ана теле», закрывшуюся в июле этого года. Проект свернули, поскольку иностранная компания ЕF Education, на платформе которой он был создан, решила уйти с российского рынка. Впрочем, занятия в скором времени должны возобновиться. Тестовая версия «Ана теле» на новой отечественной платформе будет запущена через несколько месяцев. Чем новый портал будет отличаться от старого и когда здесь смогут зарегистрироваться первые пользователи — выяснял корреспондент «Реального времени».

«Первое тестирование примерно через полгода»

Онлайн-школа «Ана теле», о закрытии которой объявили в конце июня этого года, снова начнет принимать учеников через 4—6 месяцев. Об этом «Реальному времени» заявил начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков.

В середине августа было объявлено о том, что образовательный контент полностью переходит с зарубежной на отечественную платформу. Онлайн-школа татарского языка будет возрождаться силами одной из самых крупных EdTech-компаний в России Denis’ School, которая занимается обучением английскому языку.



— Компания сама вышла к нам с инициативой подготовить импортозамещающий проект, так называемый «Ана теле 2.0». Это в полной мере перезагрузка. Этих ребят мы знали и раньше, когда школа работала на платформе EF Education First, Denis’ School занималась его русскоязычным сегментом, — рассказал Ильгиз Халиков.

Главным условием было создание мобильной версии проекта. Такая договоренность уже достигнута. «Мобильное приложение обязательно заработает», — заверил начальник управления:



— Нас интересовало, что из себя будет представлять новая платформа. Какие преимущества у нее есть и какие новые возможности она откроет. Наше основное условие состояло в том, чтобы разработчики создали мобильную версию онлайн-школы «Ана теле». Потому что наличие только одного компьютерного варианта, как раньше, сильно ограничивает пользователей. Мобильное приложение означает, что программа всегда будет под рукой. Кроме того, это позволит увеличить число желающих зарегистрироваться.

Онлайн-школа «Ана теле», о закрытии которой объявили в конце июня этого года, снова начнет принимать учеников через 4—6 месяцев. скриншот realnoevremya.ru письма пользователям

«Контент на первом этапе меняться не будет»

Сегодня идет самый трудоемкий и долгий процесс — передача контента, который ранее содержался на старой платформе. Сейчас материал передается новой компании, которая будет его выставлять на импортозамещающей платформе. Ориентировочно это займет от 4 до 6 месяцев.

— Это трудоемкий технологический процесс. Потому что платформа содержит очень много разных файлов, в том числе видео и аудио, текстовые документы, таблицы, графики. Материал, который надо разместить на новой платформе, очень большой. Сейчас уже завершилась регистрация домена «Ана теле» — ana-tele.ru. Параллельно компания ведет работу над дизайном, — сообщил Ильгиз Халиков.

На начальном этапе, по словам организаторов, стоит задача разместить на новой платформе уже имеющийся контент со старого сайта: «Начнем с того, что уже разработано за все годы существования онлайн-школы. Потом, когда запустим новый портал в тестовом режиме и узнаем мнение экспертов и первых пользователей, будем думать, как можно его обновить, какие новые формы и методики использовать — это будет видно в процессе. В любом случае, мы настроены на то, чтобы платформа работала намного интереснее, креативнее. Мы хотели бы увидеть там все то новое, что есть в современном мире в области изучения языков в формате онлайн».

«Мы хотели бы увидеть там все то новое, что есть в современном мире в области изучения языков в формате онлайн». realnoevremya.ru

«Ана теле» станет мощным порталом»

В планах координаторов и разработчиков создать не просто онлайн-школу татарского языка, а популярный портал, где можно найти много интересного, связанного с татарской нацией, его культурой и традициями.

— В качестве бонуса нам предоставляется еще одно предложение от разработчика. Все ресурсы, которые связаны с изучением татарского языка или имеют отношение к истории, культуре, традициям татар, можно будет найти на этом сайте. То есть речь идет об интеграции. Например, здесь будут размещены интересные ролики, мультипликация или ссылки на тематические радиопередачи, трансляцию видео, то есть все в одном месте будет сконцентрировано. В будущем предстоит договариваться с авторами и обладателями прав на тот или иной контент. Мы создадим реестр тех, кто сможет нам предоставить такие продукты и кто даст согласие на размещение, — пояснил Ильгиз Халиков.

По его словам, пока неизвестно, какие преподаватели будут вести практические занятия в онлайн-школе. Ранее этим занимались педагоги из Казанского федерального университета. «Мы планируем, что будем продолжать сотрудничество с КФУ и его преподавателями, но этот вопрос будет обсуждаться позже. Сегодня на повестке дня вопросы технического плана, мы идем поэтапно. Но главный вуз республики, несомненно, останется нашим партнером», — заверили в Минобрнауки РТ.

Главный вуз республики, несомненно, останется партнером онлайн-школы «Ана теле», заверили в Минобрнауки РТ. realnoevremya.ru

Онлайн-школа по изучению татарского языка останется полностью бесплатной. Проект финансируется правительством Татарстана. Точной суммы, заложенной на его реализацию, чиновники не озвучивают.

«Ана теле» была создана в 2013 году по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова. Ее целью было популяризировать изучение татарского языка. Провайдером выступила компания Education First (EF), но этим летом она объявила об уходе с российского рынка. Ученики школы узнали о скором прекращении занятий через рассылку. На тот момент количество пользователей программы достигало 6 тысяч человек. За все время работы платформы здесь прошли обучение порядка 100 тысяч слушателей.