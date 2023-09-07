В Казани сократили количество стоянок для электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани сократили количество стоянок для электросамокатов, следует из постановления исполкома города.



В схеме размещения пункта проката самокатов на территории города количество мест сократили с 1 575 до 1 564. Пункты постановления дополнены словами «и велосипедов».

В пресс-службе мэрии «Реальному времени» поясняли, что такое решение было вызвано наложением границ некоторых стоянок на частные земельные участки, а также на территорию строительства Вознесенского тракта.

Напомним, весной текущего года городские власти, наоборот, расширили этот список — число пунктов проката было увеличено с 500 до 1 575.

При этом за несколько дней до внесения изменений в исполкоме сообщили, что в 2023 году на территории Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Всего же в этом сезоне казанцам доступны 7,5 тысячи единиц транспорта.

Еще зимой в пресс-службе Whoosh «Реальному времени» рассказали, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Но при этом власти города предложили им для работы в десять раз меньше.



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Маргарита Головатенко