В Казани на улице Сибгата Хакима появится новый многофункциональный комплекс
В Казани на искусственно созданном земельном участке по улице Сибгата Хакима будет построен новый многофункциональный комплекс. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Для подготовки территории под строительство этого объекта властями был разработан проект межевания территории, состоящий из четырех этапов. В ходе их реализации площадь песчаной насыпи на реке Казанке возле гостиничного комплекса «Ривьера» будет увеличена. Всего же общая площадь участка, на котором планируется строительство, составит 120 тыс. кв. метров.
Напомним, о том, что в Казани на улице Сибгата Хакима планируют построить многофункциональный комплекс с концертным залом, стало известно еще в прошлом месяце.
— В комиссию по землепользованию и застройке поступило требование Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны размещения объекта регионального значения «Многофункциональный комплекс с концертным залом по ул. Сибгата Хакима», — рассказывал на XXIV сессии Казгордумы IV созыва начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома столицы РТ Андрей Лобов.
Также в Ново-Савиновском районе Казани планируют построить культурно-досуговый центр. Для этого выделили земельный участок площадью 6 240 кв. метров у парка Победы.
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