В Казани на улице Сибгата Хакима появится новый многофункциональный комплекс

В Казани на искусственно созданном земельном участке по улице Сибгата Хакима будет построен новый многофункциональный комплекс. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Для подготовки территории под строительство этого объекта властями был разработан проект межевания территории, состоящий из четырех этапов. В ходе их реализации площадь песчаной насыпи на реке Казанке возле гостиничного комплекса «Ривьера» будет увеличена. Всего же общая площадь участка, на котором планируется строительство, составит 120 тыс. кв. метров.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Напомним, о том, что в Казани на улице Сибгата Хакима планируют построить многофункциональный комплекс с концертным залом, стало известно еще в прошлом месяце.



— В комиссию по землепользованию и застройке поступило требование Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны размещения объекта регионального значения «Многофункциональный комплекс с концертным залом по ул. Сибгата Хакима», — рассказывал на XXIV сессии Казгордумы IV созыва начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома столицы РТ Андрей Лобов.



Также в Ново-Савиновском районе Казани планируют построить культурно-досуговый центр. Для этого выделили земельный участок площадью 6 240 кв. метров у парка Победы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин