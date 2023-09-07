В Казани людям с ОВЗ впервые купят адаптированные квартиры

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Исполком Казани собирается купить восемь квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Больше всего денег выделят на приобретение «однушек». В документах чиновники особо подчеркнули, что жилье не должно быть в залоге или иметь «левых» жильцов. Квартиры будут уже с ремонтом, а площадь самих комнат больше стандартных. Подробнее о новом жилье для людей с ограниченными возможностями читайте в материале издания.

Больше всего городские власти закупят однокомнатных квартир

Мэрия Казани собирается закупить восемь адаптированных квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели будет потрачено 56,7 миллиона рублей. Городские власти настаивают на том, чтобы жилье уже было с ремонтом, а сами квартиры соответствовали всем ГОСТам, которые разработаны для инвалидов.

В планах — приобретение четырех однокомнатных, двух двухкомнатных, одной трехкомнатной и одной четырехкомнатной квартиры. «Однушки» должны быть по 38 кв. м., «двушки» — по 54 кв. м., «трешка» — 70 кв. м., а четырехкомнатная квартира — 100 кв. м.

Квартиры должны отвечать следующим характеристикам:

Расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии — не менее 1,4 м, высота ограждения в квартирах для инвалидов на кресле-коляске — от 1,15 до 1,2 м, с прозрачным заполнением части ограждения;

Ширина полотна входной двери в квартиру — не менее 0,9 м. Входные и балконные двери оснащены доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд;

Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, составляет не менее 16 кв. м;

Площадь общей комнаты (гостиной) — не менее 18 кв. м в одно-двух-трех-четырехкомнатных квартирах.

Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках должна составлять не менее 9 кв. м.

Стены квартир должны быть обклеены обоями либо покрыты водоэмульсионной или латексной краской. На кухне стены могут быть покрыты также обоями либо же керамической плиткой. В санузлах стены покроют керамической плиткой или масляной краской. Балконы и лоджии квартир обошьют ПВХ-панелями или деревянной вагонкой. Если же кладка стен балкона выполнена из облицовочного или силикатного кирпича «под расшивку швов», то тогда дополнительная отделка стен не требуется.

На полах в квартирах будет использован ламинат, линолеум, ковролин или же паркет. Это касается как комнат, так и кухонь. На балконах, возможно, положат плитку. Потолки квартир должны быть побелены или оклеены обоями. В документации также указано, что стены, полы и потолки должны быть без видимых дефектов, трещин, повреждений, чтобы материалы не отслаивались. Сами квартиры будут находиться не выше пятого этажа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще один обязательный критерий, который указан в документах, — в квартирах не должно быть прописано «левых» жильцов, которые бы обладали правами на жилье. Помимо этого, они не могут находится в залоге, под арестом и не должны быть обременены правами третьих лиц. Казанские власти рассчитывают, что квартиры не будут являться объектом каких-либо договоров, в том числе предварительного, долевого участия в строительстве, аренде, хранении.

— Квартира является свободной от любых прав и притязаний третьих лиц, не отчуждена, не заложена или арестована, а также не обременена рентой или залогом, а в отношении продавца не имеется каких-либо запретов или ограничений на распоряжение жилым помещением, в том числе задолженности по оплате налога на имущество, коммунальных платежей, электричества, — подчеркивается в документах.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии города с просьбой рассказать, сколько семей планируется заселить в эти квартиры и как будет проходить их отбор. Однако на момент публикации ответа так и не поступило.

О квартирах для людей с ОВЗ говорили с 2021 года

О проектах по обеспечению граждан с ОВЗ адаптированными квартирами начали говорить еще в 2021 году. С таким предложением выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда он поручил депутатам Казгордумы разработать концепцию такого жилья.

По его словам, вопрос с обеспечением этой категории граждан жильем, соответствующим требованиям «Доступной среды», в городе стоит очень остро. Если большинство общественных учреждений оснащены всем необходимым для людей с инвалидностью, то жилой фонд — нет.

Метшин подчеркивал, что в Казани проектируется карта городской среды, но чтобы подойти к решению проблемы комплексно, необходимо уделить внимание условиям проживания людей с инвалидностью.

На тот момент представители республиканского Минстроя, Государственного жилищного фонда при президенте Татарстана, проектного института «Татинвестгражданпроект» обсудили возможность проектирования жилых помещений, приспособленных с учетом потребностей инвалидов, на первых этажах жилых домов, возводимых Госжилфондом. Вопрос должен был прорабатываться вместе с крупными застройщиками коммерческого жилья.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спустя год городские власти сообщили, что в Казани приступили к проектированию квартир, которые учитывают требования доступной среды. Первые семь таких объектов должны были появиться в поселке Юдино. В квартирах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширили дверные и межкомнатные проемы. Двери оснастили доводчиками, размеры санитарных узлов и холлов увеличили.

Как рассказал в прошлом году Метшин, в Казани для маломобильных граждан, которые передвигаются с помощью коляски, полностью адаптирован дом на ул. Дубравной, 43. В одном из его корпусов расположен реабилитационный центр «Восхождение». В специализированном доме проживают 50 семей, в которых есть люди с инвалидностью I группы. В этом году жильем в нем обеспечили три семьи. Еще десять ожидали своего заселения.



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Александр Зарипов