Банки реструктурировали кредиты татарстанцам на 13,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С марта 2022 года по июнь 2023 года банки реструктурировали жителям Татарстана более 30 тысяч кредитов на общую сумму 13,7 млрд рублей. Возможность была предоставлена в рамках закона о кредитных каникулах и по собственным программам банков, рассказали в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Также за указанный период татарстанские банки реструктурировали более 2 тысяч кредитов малых и средних предприятий на сумму 43,6 млрд рублей. Порядка 1,2 тысячи фирм воспользовались кредитными каникулами, остальные — собственными программами банков.



— С 1 января 2024 года вводится механизм постоянных кредитных каникул. Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации — аварии, катастрофы, стихии или других бедствий, — напомнил управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России Марат Шарифуллин.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, на постоянной основе закрепляющий основное право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Норма будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Закон призван защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Заемщик на постоянной основе будет иметь право требовать от кредитора льготный период по займу до шести месяцев.



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Айрат Назипов