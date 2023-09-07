В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи с ее критикой касательно законопроекта, разрешающего сплошные рубки в ряде случаев в целях туристического освоения Байкала. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Речь идет о законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении в начале июля. Документ устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесов. ЮНЕСКО выступала с призывом к России не одобрять поправки и озвучила требования по сохранению экосистемы Байкала.

— В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские «через тернии» ездят в Куршевель, — написал Толстой в своем telegram-канале.

Спикер считает, что через такие площадки осуществляется давление на страну в политических целях. Он упомянул, что США и Израиль не боялись выйти из состава ЮНЕСКО в своих национальных интересах.

В июле, однако, США вернулись в состав ЮНЕСКО. Процедура возвращения завершилась 11 июля. Америка стала 194-м государством — членом организации.

В июне Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев встретился с директором Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александром Алимовым. В ходе встречи обсуждались вопросы по развитию сотрудничества Татарстана с ЮНЕСКО, в том числе по продвижению в Список объектов Всемирного наследия объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета».

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Маргарита Головатенко