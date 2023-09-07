Товарооборот России и Китая в августе вырос на 32%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Торговый оборот России и Китая увеличился в январе — августе на 32%, до $155,1 млрд, сообщает ТАСС.



Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% — до $71,8 млрд. Поставки из России в КНР возросли на 13,3%, до $83,3 млрд.

Объем товарооборота между странами с июля по август вырос на 6,8%, а объем торговли составил $20,8 млрд. Экспорт из Китая в Россию за месяц составил $9,3 млрд, поставки из РФ в КНР — $11,5 млрд.

Товарооборот России и Китая с января по июль текущего года демонстрировал рост на 36,5% — до $134,104 млрд. По июльским данным главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем составлял $114,5 миллиарда — демонстрировался рост на 40,6%.

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Маргарита Головатенко