Раис Татарстана встретился с председателем китайской части Российско-Китайской палаты

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином.



— Вы возглавляете китайскую часть Российско-Китайской палаты. Она создает условия для реализации конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий, инвестиционного сотрудничества, — приводит слова раиса республики его пресс-служба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Российско-Китайскую палату создали по инициативе глав государств России и Китая в 2007 году. Она организует различные мероприятия, стимулирующие торгово-промышленный и научно-технический обмены предприятий и организаций двух стран.

Чжан Юйцзин считает, что через выставку и сессии китайские предприниматели глубже будут понимать инвестиционный климат и узнают больше о возможностях сотрудничества. Он заверил, что палата будет способствовать сближению компаний и активно взаимодействовать с Торгово-промышленной палатой Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Встреча состоялась на первом российско-китайском форуме РОСТКИ. На нем раис республики встретился и с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй»

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.



За 2021 год товарооборот между Китаем и Татарстаном составил более $1,2 млрд. Торговый оборот России и Китая увеличился в январе — августе 2023 года на 32%, до $155,1 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко